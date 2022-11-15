لماذا سيشجع الكاميرون في كأس العالم؟ بوفون يجيب!

اختيار غريب من الإيطالي

اختار أسطورة الكرة الإيطالية جيانلويجي بوفون منتخبًا غريبًا للغاية لتشجيعه في كأس العالم 2022 في قطر.

الحارس الإيطالي الذي يحرس حاليًا مرمى بارما، تحدث في تصريحات على هامش مباراة خيرية في روما حينما سئل عن المنتخب الذي سيشجعه في كأس العالم: "كما هو معتاد، حينما لا تكون إيطاليا في كأس العالم، أتابع المنتخبات التي يشارك فيها زملائي، أو هذه المنتخبات التي لا تبدو عادة مرشحة لأي شيء".

وأضاف: "في هذه الحالة، لطالما شجعت منتخب الكاميرون، لديهم مكانة خاصة في قلبي".

السر وراء ذلك هو أن بوفون استلهم رغبته في اللعب كحارس مرمى من تعقب حارس مرمى الكاميرون في مونديال 1990 توماس نكونو.

بل إن نكونو تسبب في تسمية ابن بوفون على اسمه "توماس" فيما يشير إلى عشق الحارس الإيطالي المخضرم للكاميروني الأسطورة.