دي خيا: رونالدو أحدث تأثيرًا فوريًا في مانشستر يونايتد.. انتظروا البطولات!

إشادة ضخمة بالدولي البرتغالي..

أثنى حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا على زميله كريستيانو رونالدو، واعتبر أنه ترك تأثيرًا فوريًا على الشياطين الحمر، في انتظار أن يُثمر ذلك عن تحقيق بطولات في المستقبل القريب.

وخاض رونالدو حتى الآن ثلاث مباريات بقميص اليونايتد نجح خلالهم في تسجيل أربعة أهداف، ومع عودة الدون، عاد دي خيا لتألقه المعتاد وقدّم مستويات استثنائية للغاية أبرزها أمام وست هام.

وفي مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس، أكد دي خيا على أن هذا الموسم قد يكون رائعًا لمانشستر يونايتد بفضل وجود رونالدو في أولد ترافورد.

الحارس الإسباني قال عن البرتغالي "أعتقد أن تأثيره موجود بالفعل، إنه لأمر رائع أن يعود إلى مانشستر مجددًا، إنه بالفعل أسطورة في هذا النادي".

كما أضاف "أظن أنه بالنسبة للاعبين وللشباب الصغار ولكل شخص، فإنه رجل رائع من المميز أن تراه كيف يعمل يوميًا في صالة الألعاب الرياضية وكيف يتعامل مع نفسه".

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وواصل "إنه رائع ومن الرائع رؤيته هنا كل يوم يعمل بجد ويساعد الفريق. دعونا نرى ما سيحدث، الآن لدينا فريق أكبر ولاعبون لديهم خبرات مثل رونالدو وفاران وأنا وماتا".

وتابع "كما قلت، الآن لدينا خبرة أكبر من الماضي كلاعبين، لذلك دعونا نرى، يمكن أن تكون سنة رائعة حقًا على مختلف الأصعدة".

واختتم دي خيا حديثه قائلًا "كل مباراة صعبة، نريد أن نقاتل من أجل الألقاب الكبيرة، نريد القتال على درع الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، أعتقد أن لدينا الفريق واللاعبين والمشجعين خلفنا، النادي الآن في مرحلة جيدة".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع تشيلسي وليفربول، فيما خسر أولى مبارياته الأوروبية من يانج بويز، وبعدها ودّع كأس كاراباو على يد وست هام من قلب أولد ترافورد.