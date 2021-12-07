أكد سعد آل مغني؛ العضو الذهبي السابق بنادي النصر السعودي، أن إدارة النادي الحالية برئاسة مسلي آل معمر، لم تقصر في ملف المدرب الجديد، موضحًا أنه بالفعل تم التفاوض مع مدربين عالميين، لكنهم جميعهم رفضوا تولي المهمة.

روسو مدربًا للعالمي:

أعلن النادي العاصمي أول أمس الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا للمقال بيدرو إيمانويل.

هذا الإعلان فتح النار على إدارة مسلي، إذ طالب الجمهور برحيلها، اعتراضًا على السيرة الذاتية لروسو، مقارنةً بالسير الذاتية للمرشحين الآخرين.

بعض إعلاميي النصر حاول تهدئة الجمهور، لكن الغالبية عارضت القرار، خاصةً وأن روسو كان مرشحًا مع جالفرنسي رودي جارسيا والأرجنتيني مارسيلو جالاردو.



"السويكت شوه سمعة النصر"

آل مغني حمل الإدارة السابقة للنادي برئاسة صفوان السويكت، مسؤولية عدم تمكن الإدارة الحالية من التعاقد مع مدرب عالمي.

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعرف شخصيًا إدارة مسلي فاوضت أكثر من مدرب عالمي، جميعهم رفضوا، أغلبية الجماهير لا يعلمون بأن الإدارة السابقة شوهت سمعة النادي خارجيًا".

وأضاف: "كان هناك أكثر من قضية، بعضها كاد أن يحرم النصر من التسجيل وعقوبات شديدة، لكن الحمد لله الأمير خالد حلها".

اعرف شخصيًا

ادارة مسلي فاوضت اكثر من

مدرب عالمي

جميعهم رفضوا

اغلبية الجماهير

لا يعلمون بان الادارة السابقه

شوهت سمعه النادي

خار جيًا

كان هناك اكثر من قضيه

بعضها كاد ان يحرم النصر من التسجيل

وعقوبات شديده

لكن الحمدلله

الامير خالد حلها#حقيقه_غائبه — سعد آل مغني (@saadalmughni) December 7, 2021

السويكت كان قد رحل عن العالمي بعدما حلت وزارة الرياضة مجلسه، لوجود مخالفات إدارية ومالية.

وتوترت العلاقات بين آل مغني وإدارة السويكت في الفترة الأخيرة، فبعدما كان دائم الدعم ماديًا للنادي، أعلن بشكل مفاجئ اعتذاره عن عدم التواجد ضمن أعضاء الشرف بالنادي.

من هو روسو؟

مدرب العالمي الجديد تمت إقالته في أغسطس الماضي من تدريب بوكا جونيورز، وهو الفريق الذي حقق معه كأس ليبرتادوريس 2007، والدوري الأرجنتيني 2020.

ومع فريق ميليونير الكولومبي حقق روسو لقب الدوري 2017 وكأس السوبر 2018.

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