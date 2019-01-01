لماذا رفض مدرب النصر مشاركة عبدالفتاح آدم في التدريبات؟

عانى اللاعب من وجود تجمع سوائل في الركبة وأسفل الفخذ

رفض المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي تواجد اللاعب عبدالفتاح آدم في تدريبات الفريق، وذلك حتى يتم التأكد من تماثله للشفاء بشكل مؤكد.

وقالت التقارير أن مدرب العالمي فضل عدم تواجد آدم في التدريبات إلا بعد التأكد من شفاءه بنسبة 100% من الإصابة التي عانى منها منذ وصوله إلى الفريق الصيف الماضي.

وينتظر المدير الفني روي فيتوريا موقف اللاعب من أجل عودته مُجددًا للعب مع الفريق، خاصة في ظل عدم وجود بديل للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وطلب فيتوريا من اللاعب بأن يجري كشفًا طبيًا جديد من أجل الاطمئنان على موضع إصابته، حتى يسمح له المشاركة في التدريبات الجماعية.

آدم كان قد حصل على "حقنة" في الركبة مؤخرًا أكدت إنه يسير على الطريق الصحيح من أجل العودة مُجددًا للمشاركة مع الفريق.

وعانى اللاعب من وجود تجمع سوائل في الركبة وأسفل الفخذ، وهو ما أبعد آدم عن العالمي منذ بداية الموسم.

النصر أيضًا عانى من أزمة شديدة فيما يخص الإصابات التي تلاحق نجومه، إذ أبعدت العديد منهم خلال فترات منذ انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان، وأبرزهم نور الدين أمرابط وجوليانو وسلطان الغنام وعبد الرزاق حمد الله بجانب عبد الفتاح آدم.

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ولم يلعب عبد الفتاح آدم أي مباراة رسمية مع النصر هذا الموسم، إذ عانى في البداية من إصابة في العضلة الخلفية، ومنذ 20 أغسطس وهو يُعاني من إصابة في العضلة الأمامية.

يُذكر أن عبد الفتاح آدم قد انضم إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف التعاون الذي تألق في صفوفه.