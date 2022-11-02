لماذا حلّ باريس سان جيرمان في المركز الثاني في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا 2022-23؟

باريس سان جيرمان فشل في تصدر المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا رغم التساوي في النقاط مع بنفيكا، فما السبب؟

تأهل نادي باريس سان جيرمان إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على يوفنتوس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بنتيجة 2-1.

النادي الباريسي كان متصدرًا للمجموعة قبل الجولة الأخيرة، لقد فقد الصدارة لصالح بنفيكا وحلّ في المركز الثاني ليضمن المزيد من الإثارة في قرعة دوري أبطال أوروبا المقررة يوم الإثنين المقبل.

فما السبب الذي أدى إلى وجود باريس سان جيرمان في المركز الثاني من المجموعة الثامنة رغم حصوله على 14 نقطة بالتساوي مع بنفيكا.

جول يصحبكم في تقرير لمعرفة القوانين واللوائح التي تحدد التأهل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد قرعة دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة