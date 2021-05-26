لماذا تم استبعاد سيرخيو راموس من منتخب إسبانيا في يورو 2020؟

صدمة غيابه، ولكن ما السر خلف ذلك؟

دائمًا وأبدًا ما صُنف سيرخيو راموس باعتباره أحد أهم اللاعبين في منتخب إسبانيا، حيث خاض 180 مباراة دولية وحقق لقب كأس العالم مع لقبين لبطولة كأس الأمم الأوروبية خلال مسيرته الدولية الحافلة.

لكن رغم تلك الإنجازات الكبيرة، فإن قائد ريال مدريد لن يتواجد مع لا روخا في يورو 2020 هذا الصيف، بعدما قام المدرب لويس إنريكي باستبعاده من القائمة.

صحيح أن هذا القرار قد صدم جميع عشاق كرة القدم الإسبانية وربما كرة القدم بشكل عام، ولكن لماذا اتخذ لويس إنريكي هذا القرار؟ جول يستعرض معكم في هذا التقرير الأسباب.

لماذا لن يلعب سيرخيو راموس لمنتخب إسبانيا في يورو 2020؟

عانى راموس من موسم محبط للغاية رفقة ريال مدريد غاب عن أغلبه نتيجة للإصابة، وهذا ما اعتبره لويس إنريكي كافيًا لاستبعاد صاحب الـ35 عامًا عن قائمة منتخب إسبانيا في يورو 2020.

إنريكي في حديث للصحافة بعد إعلان القائمة قال "راموس لم يكن قادرًا على المنافسة كثيرًا هذا الموسم، لم يكن قادرًا حتى على التدرب مع المجموعة".

كما أضاف "بوضوح شديد، أرى أن موسمه كان معقدًا، أوصيته بأن يكون أنانيًا وأن يستعيد مكانته مرة أخرى حتى يلعب في فريقه وكذلك في المنتخب الوطني".

وخضع راموس لعملية جراحية ناجحة في الركبة خلال شهر يناير، إلا أنه شارك أساسيًا في مباراتين فقط عام 2021، كما تركه المدرب زين الدين زيدان على دكة البدلاء في آخر مباريات الموسم للملكي أمام فياريال.

ريال مدريد خرج بدون تحقيق أي بطولة هذا الموسم، وللمرة الأولى منذ موسم 2009-10، وكان راموس جزءًا من كتيبة زيزو التي خرجت خالية الوفاض.

هذه هي المرة الأولى التي لا ينضم فيها راموس إلى منتخب إسبانيا منذ 2004، وقد سبق له التتويج بلقبي كأس الأمم الأوروبية 2008 و 2012، مع لقب مونديال جنوب إفريقيا 2010.

بالطبع، أعرب راموس عن خيبة أمله من الغياب عن قائمة منتخب إسبانيا في يورو 2020، لكنه في الوقت نفسه عبّر عن تقبله العقلاني لقرار المدرب إنريكي.

وكتب راموس على إنستجرام "بعد أشهر صعبة وموسم غريب مختلف عن أي شيء قد عاصرته في مسيرتي، تأتي منافسات كأس الأمم الأوروبية".

وتابع "قاتلت وعملت بجدية يوميًا سواءً بالنسبة لجسدي أو لروحي حتى أتمكن من الوصول إلى 100% من أدائي مع ريال مدريد والمنتخب الوطني، لكن الأمور لا تسير دائمًا كما نريد".

"يؤلمني ألا يكون بمقدوري مساعدة فريقي وألا أكون مع منتخب إسبانيا، ولكن في هذه الحالة، أفضل شيء يمكن القيام به هو الراحة والعمل على العودة بقوة، يؤلمني عدم تمثيل بلدي، لكن عليّ أن أحترم القرار وأكون أمينًا."

وأتم "أتمنى التوفيق لكل زملائي في منتخب إسبانيا وأتمنى أن نحظى بيورو عظيم، سأكون مشجعًا من المنزل لكم".

قائمة إسبانيا النهائية ليورو 2020

المركز لاعبو منتخب إسبانيا حراسة المرمى دافيد دي خيا، روبرت سانشيز، أوناي سيمون الدفاع إيمريك لابورت، خوسيه جايا، جوردي ألبا، باو توريس، إيريك جارسيا، دييجو يورينتي، سيزار أزبيلكويتا وسط الملعب ماركوس يورينتي، سيرجيو بوسكيتس، رودري، بيدري، تياجو ألكنتارا، كوكي، فابيان الهجوم داني أولمو، ميكيل أويارزابال، جيرارد مورينو، ألفارو موراتا، فيران توريس، أداما تراوري، بابلو سارابيا

أعلن لويس إنريكي عن قائمة ضمت 24 اسمًا للمشاركة في بطولة يورو 2020، وهي قائمة نهائية لا تقبل التعديل.

ومع غياب راموس، سيكون مدافع مانشستر سيتي إيمريك لابورت هو بديله مع الإسبان بعد السماح له بتمثيلهم لا بتمثيل منتخب فرنسا.

وسيكون سيرجيو بوسكيتس هو القائد الجديد لمنتخب إسبانيا خلفًا لراموس باعتباره أقدم المشاركين مع لا روخا بعد القائد المدريدي.

يُشار هنا إلى أن قائمة منتخب إسبانيا للمرة الأولى في التاريخ ستكون بدون أي لاعب من ريال مدريد.

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