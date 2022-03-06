لماذا أوقف تاليسكا مباراة والعبود مباراتين؟ الإجابة في 3 نقاط

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها الخاصة بالجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وفي أبرزها إيقاف عبد الرحمن العبود جناح الاتحاد مباراتين لطرده خلال مواجهة ضمك الأخيرة.

المغردون عبر تويتر تساءلوا عن سر إيقاف اللاعب السعودي لمباراتين بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة، رغم أن تاليسكا نجم النصر لم يُوقف سوى مباراة واحدة حين غادر مباراة الهلال بالبطاقة الحمراء المباشرة كذلك، وقد أجاب النقاد الرياضيين لبرنامج "أكشن مع وليد" على ذلك السؤال بوضوح ودقة.

لماذا عوقب العبود بالإيقاف لمباراتين وتاليسكا لمباراة واحدة، رغم طرد اللاعبين بالبطاقة الحمراء المباشرة؟

الناقد الرياضي ماجد الفهمي أوضح السبب الأول الذي يجعل الحالتين مختلفتين تمامًا، وهو أن لقطة تاليسكا كانت خلال اللعب ووسط تنافسه مع برونو هنريكي على الكرة، فيما حالة العبود كانت واللعب متوقف وبضرب متعمد منه لمنافسه.

الناقد محمد الشيخ لم يختلف مع زميله وأكد أن حالة العبود تتضمن سلوكًا مشينًا يُعاقب بالإيقاف لمباراة إضافية بخلاف تلك الناتجة عن الطرد، فيما حالة نجم النصر هي لعبة عنيفة خلال اللعب، وأضاف "الاختلاف واضح بين اللقطتين، اللوائح واضحة بفرض عقوبة إضافية على السلوك المشين".

أخيرًا تدخل طارق النوفل وأوضح أن خطأ العبود أكبر كثيرًا ويجب أن يتحمل المسؤولية عما فعله، وأضاف "الاتحاد لا ينقصه أي غياب الآن بسبب الإصابات الكثيرة، العبود كان يجب أن يتحمل المسؤولية وألا يقوم بمثل هذا الخطأ الكبير، خطأ من الممكن أن يُكلف فريقه ضياع الدوري هذا الموسم".

النقاد الثلاثة أوضحوا أن إيقاف العبود لمباراتين فيما تاليسكا لمباراة واحدة كان لأن خطأه أكبر ولأنه حدث واللعب متوقف ولأنه يُصنف تحت بند السلوك المشين ضد المنافس.

ما هي المباريات التي سيغيب عنها العبود؟

الجناح السعودي لن يلعب مواجهة الهلال المنتظرة يوم غدٍ، والمؤجلة من مرحلة الذهاب في الدوري السعودي بسبب ارتباط الفريق العاصمي بمباريات دوري أبطال آسيا.

العبود سيغيب كذلك عن مواجهة الشباب في الرياض والتي ستُقام يوم الأحد 13 مارس الجاري.

غياب العبود لن يكون سهلًا على المدرب كوزمين كونترا، خاصة أنه أحد عناصر الفريق الأساسية بجانب المعاناة من غياب عديد اللاعبين للإصابة وعلى رأسهم عبد الرزاق حمدالله وإيجور كورونادو وأحمد حجازي.

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