لماذا أثار ناشئ مانشستر يونايتد الجدل بقميصه أمام باريس سان جيرمان؟

ماسون جرين وود.. من المدرسة الثانوية إلى صناعة التاريخ مع مانشستر يونايتد!

فيسبوك تويتر محمد عماد

لم يكن أكبر المتفائلين للشاب ماسون جرين وود أن يتوقع له ما حدث أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

اللاعب صاحب الـ 17 عامًا تلقى دعوة من مدرب الفريق الأول أولي جونار سولشار للسفر مع مانشستر يونايتد للعاصمة الفرنسية باريس لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

معضلة ميسي - هل برشلونة أفضل به أم دونه؟

وكان هذا هو الاستدعاء الأول للفريق الأول هذا الموسم، وذلك بسبب كم الإصابات الذي ضرب الفريق.

اللاعب الذي ولد بالربع الأخير من عام 2001 لم يتوقع أبدًا مشاركته في المباراة، حيث اشترك بدلًا من اللاعب أشلي يونج في الدقيقة 87، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الشياطين الحمر يشارك في دوري أبطال أوروبا عن عمر 17 عامًا وخمسة أشهر وستة أيام.

الطريف أنه على ما يبدو أن طاقم الفريق لم يحضر القميص الخاص باللاعب، حيث ظهر رقم اللاعب يحمل لوجو قميص فريق باريس سان جيرمان، مما يعني أن القميص قد طبع في متجر النادي الفرنسي كما يظهر في الصور.