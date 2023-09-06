للمرة الرابعة في تاريخ النادي .. برشلونة بقميص فريد من نوعه الموسم القادم

برشلونة بالقميص الأسود الموسم القادم.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن القميص الثاني لبرشلونة في الموسم القادم 2024/2025.

ومن المُفترض أن يتحول اللون الأبيض إلى اللون الأسود بالموسم القادم، حيث أوضحت الصخيفة ان اللون الأسود سيكون مألوفًا أكثر بالنسبة للجماهير عن اللون الأبيض الذي ارتداف الفريق أمام فياريال بالدوري الإسباني.

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وأشارت الصحيفة إلى أن القميص الأسود سيحمل شريط البلوجرانا حول الرقبة وشريطين آخرين على الجانبين، كما سيتغير لون شعار "Spotify" أيضًا، حيث سيصبح باللون الأحمر.

وبذلك سيكون برشلونة قد اختار اللون الأسود للمرة الرابعة في تاريخ الفريق، حيث كانت المرة الأولى في موسم 2011-12، آخر موسم لبيب جوارديولا كمدرب، وفي موسم 2013/2014 بالإضافة إلى موسم 2020/2021.

يذكر أن برشلونة يأتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بعد أن خاض أربع مباريات حقق الفوز في ثلاث وتعادل في واحدة.