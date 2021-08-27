للمرة الأولى.. أنشيلوتي يُلمح لحاجة ريال مدريد التعاقد مع مبابي!

الإيطالي حاول أن يكون دبلوماسيًا..

ألمح المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي إلى حاجة فريقه للتعاقد مع كيليان مبابي بالنظر إلى مختلف المنافسات التي يشارك فيها الملكي هذا الموسم.

وكان ريال مدريد قد أرسل عرضين رسميين لباريس سان جيرمان من أجل الظفر بمبابي، إلا أنه وحسب الأنباء لا يزال النادي الفرنسي متعنتًا ورافضًا لبيع نجمه.

في الوقت الراهن يستعد ريال مدريد لمباراة قوية أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني، وسُئل أنشيلوتي عن مبابي خلال المؤتمر الصحفي كما كان متوقعًا.

المدرب الإيطالي أجاب بقوله "قضية مبابي هي خاصة بأولئك الذين يديرون النادي، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، أفكر فقط في تدريب الفريق والاستعداد للمباراة المقبلة".

كما أضاف "كل ما تنطوي عليه سياسة كرة القدم لا تهمني، مبابي رائع ولكن أعتقد أننا نمتلك لاعبين آخرين رائعين أيضًا، علينا أن نقدم كل شيء حتى يظهروا قدراتهم".

صدمة في ريال مدريد.. باريس يرفض العرض الثاني من أجل مبابي

وأتم أنشيلوتي حديثه قائلًا "يمكننا التنافس أمام جميع فرق العالم، دينا دوري أبطال أوروبا مع فرق قوية ومباريات معقدة، إذا تحسن فريقنا، فهذا أفضل للجميع".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد لم يبرم أي صفقة هذا الميركاتو باستثناء ضم دافيد ألابا مجانًا من بايرن ميونخ، في مقابل الاستغناء عن سيرخيو راموس ورافاييل فاران.