لقطة مثيرة للجدل .. نقاش ساخن بين تشافي وفينيسيوس بسبب التحكيم

البرازيلي محل لإثارة الجدل دائمًا..

نقاش ساخن شوهد بين كل من تشافي هيرنانديو مدرب برشلونة وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في إحدى لقطات الكلاسيكو بين الفريقين.

النتيجة كانت تشير إلى تقدم برشلونة 1-0 حينما انطلق جواو فيليكس في دفاعات ريال مدريد ووصل إليه داني كارباخال بينما طالب لاعبو برشلونة بخطأ.

تشافي في الجهة المقابلة كان يراقب فينيسيوس جونيور وهو يحتج على لقطة شبيهة بعد لقطة فيليكس مباشرة، وأشار تشافي إلى أن المدافع التحم التحامًا قانونيًا بالكتف مع فينيسيوس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نشب بينهما نقاش ساخن وإن لم يخل من الابتسامات بين الطرفين، ثم قام تشافي بالإمساك بجانبي وجهه فيما يشبه الصفع بمزاح.

نظر فينيسيوس إلى حكم المباراة ممنيًا النفس أن يجد احتساب مخالفة أو ما شابه، لكن هذا لم يحدث.