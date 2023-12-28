"لقد حطم المستحيل في البرنابيو" .. كانسيلو يختار مثله الأعلى من الجيل الذهبي لبرشلونة

"عشق الطفولة جعلني أتأقلم بسهولة"

كشف جواو كانسيلو، لاعب برشلونة، عن سبب تعلقه بالنادي الكتالوني منذ الطفولة، مؤكدًا أنه نشأ على متابعة الجيل الذهبي في 2008 وهو ما سهل من انسجامه مع الفريق.

وقال كانسيلو في تصريحات لبودكاست، نقلتها صحيفة "سبورت": "لقد كنت دائمًا من مشجعي برشلونة. بالطبع، في العصر الذهبي، منذ عام 2008 تقريبًا، نشأت وأنا أشاهد مباريات البلوجرانا وهو أفضل فريق كان يلعب كرة القدم".

وأضاف: "لذلك السبب، عندما كان أمامي خيار الإعارة هذا الموسم لبرشلونة، لم أتردد في قبول العرض. كان من السهل التكيف في قلعة كامب نو، لأنني أحب النادي حقًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح جواو كانسيلو، أن لاعبه المفضل في طفولته كان أحد نجوم برشلونة، قائلًا: "لقد كان رونالدينيو مثلي الأعلى دائمًا. أحببت مشاهدته على شاشة التلفزيون بسبب موهبته الخالصة، وبسبب سحره. كان لا يصدق".

وأكد المدافع البرتغالي، أن رونالدينيو حقق شيئًا شبه مستحيل، وهو الحصول على إشادة جماهير الغريم التقليدي، قائلًا: "مع التنافس الموجود هنا بين برشلونة وريال مدريد، رونالدينيو جعل البرنابيو يصفق له.

كان هناك شيء فيه جعله مختلفًا عن البقية".وانتقل جواو كانسيلو إلى برشلونة هذا الموسم على سبيل الإعارة، قادمًا من مانشستر سيتي، ويسعى النادي الكتالوني لضمه في الصيف المقبل بصورة نهائية.