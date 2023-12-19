لفظ خارج.. جاكسون يرد على النقاد: لا تعرفون كرة القدم.. ومحمد صلاح كان أسوأ مني!

مهاجم تشيلسي رد على منتقديه بلفظ خارج!

خرج السنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي عن صمته، ورد بقوة على منتقديه، مشيرا إلى أنهم "يقولون الهراء(لفظ خارج)، ولا يعرفون كرة القدم.

وسجل صاحب الـ22 عاما 8 أهداف هذا الموسم، 7 منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد انضمامه إلى تشيلسي مقابل 32 مليون إسترليني من فياريال في الصيف.

وقال جاكسون في تصريح لـ"The Standard": "هذا ليس ما كنت أسعى إليه (8 أهداف فقط)، لكنه موسمي الأول، لذلك أنا سعيد، رغم أن الجميع يتحدثون بشكل سيئ. سعيد جدًا لأنني لا أهتم بما يقوله الناس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "إنهم أشخاص لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم. سأواصل لعب المزيد من المباريات وتسجيل المزيد من الأهداف. كان يجب أن أسجل المزيد لأنني أهدرت بعض الفرص".

وتابع: "الدوري الإنجليزي يختلف عن الدوري الأسباني، أحاول التكيف مع نفسي، هذا ليس عذرًا. أحاول مواصلة العمل بجدية أكبر والاستماع إلى الناس. وليس الأشخاص الذين لا يعرفون كرة القدم، أستمع إلى المدرب الذي يعرف المزيد عن اللعبة وأحاول تحسين نفسي".

وختم جاكسون: "بوتشيتينو يحفزني كل يوم، وقد رأى أشخاصًا أسوأ مني [في الماضي] وهم الآن لاعبون كبار.. كيفن دي بروين كان هنا ومحمد صلاح كان هنا. لقد ناضلوا وأصبحوا الآن لاعبين كبار، لم يستمعوا إلى الأشخاص الذين لا يعرفون كرة القدم، لقد ظل يخبرني بذلك".