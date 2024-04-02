لفتة إنسانية قبل مواجهة الأخدود .. جمهور الهلال يدعم سعود عبدالحميد بطريقته بعد وفاة والده

نجم الهلال يتلقى رسالة خاصة من الجماهير قبل مواجهة الأخدود..

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قام جمهور الهلال الحاضر في ملعب المملكة أرينا، لمواجهة الأخدود، بلفتة رائعة تجاه ظهير أيمن الفريق سعود عبدالحميد، دعمًا له بعد وفاة والده.

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الزعيم يستضيف الصاعد حديثًا من دوري يلو للدرجة الأولى، حاليًا ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وقبل أيام، ودع عبد الحميد والده الذي فارق الحياة خلال التوقف الدولي الماضي، بعد صراع مع المرض.

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ودعمًا له في هذه الفترة المؤلمة، رفع الجمهور الأزرق في المدرجات لافتة كتب عليها: "سعود عبدالحميد .. قلوبنا معك".

يذكر أن سعود يعود للمشاركة الليلة مع الزعيم بعدما غاب عن ديربي الشباب في الجولة الماضية، نظرًا لتراكم البطاقات.

ويدخل الهلال المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، فيما يحل الأخدود في المركز الـ15 بـ24 نقطة.

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