"لغة مهينة وبذيئة" .. اليويفا يتحرك ضد مورينيو لأخذ حق تيلور!

مورينيو ينتظر عقوبات قاسية!

اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما بالاعتداء وبإهانة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور بسبب تعليقاته على أداء حكم مباراة نهائي الدوري الأوروبي.

روما تعرض للهزيمة أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح (4/1)، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1/1).

وعقب اللقاء انفجر مدرب روما في عصبية شديدة اللهجة تجاه تايلور، حيث انتظره في جراج الملعب ووصف الحكم بأنه "عارٍ" أثناء انتظاره له في موقف السيارات في ملعب بوشكاش أرينا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الآن أنه يواجه اتهامًا ضد المدرب البرتغالي بسبب استخدامه "لغة مهينة وبذيئة ضد مسؤول التحكيم"، وتمت إثارة اتهامات أيضًا لكل من إشبيلية وروما بسبب "رمي الأشياء" و "إشعال الألعاب النارية" و "سوء سلوك الفريق".

يذكر أن تايلور يشارك بانتظام كحكم في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك في المسابقات الأوروبية، حيث كانت المباراة النهائية يوم الأربعاء الماضي هي المباراة الـ 42 التي قام بتحكيمها في هذا الموسم.