"لعنة القطة" تطارد زوما .. مدافع وست هام يواجه ملاحقة قضائية!

سيخضع الفرنسي كورت زوما مدافع نادي وست هام الإنجليزي إلى المحاكمة بموجب قانون رعاية الحيوان، وذلك بعد أن تم تصويره وهو يركل قطته.

وقررت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات في إنجلترا أن تبدأ إجراءات الملاحقة القضائية ضد زوما وشقيقيه يوان، بعد أن صورا الحادث في وقت سابق من العام الجاري.

وحسب شبكة "سكاي" الإنجليزية، فإن موعد مثول زوما أمام المحكمة لأول مرة لم يُحدد بعد، فيما تستمر قطتا زوما في رعاية الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات.

زوما واصل اللعب مع وست هام في الدوري الإنجليزي منذ الحادث، لكنه واجه سلسلة من صافرات الاستهجان خلال المباريات، حتى من قبل مشجعي ناديه.

ديفيد مويس مدرب وست هام أكد أنه يتفهم الانتقادات التي واجهها بسبب استمراره في إشراك زوما، معترفًا بأن ما فعله مدافعه كان فظيعًا.

وقرر وست هام تغريم زوما بأقصى غرامة مالية ممكنة، وخصم 250 ألف جنيه إسترليني من راتبه.

فيما قررت شركة "أديداس" الألمانية للمستلزمات الرياضية فسخ صفقة رعايتها مع زوما على خلفية الحادث.

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