لعب في اليورو .. صورة ورسالة يفضحا خيانة نجم البريميرليج أمام زوجته!

فضيحة للاعب مهم بالدوري الإنجليزي

وقع أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، في موقف سيء للغاية، بعدما ضبطته زوجته رفقة عشيقته، في منزل العائلة الخاص بهم.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن أحد أبرز لاعبي البريميرليج طُرد من منزله من جانب زوجته، بعدما تأكدت من خيانته لها، بعدما أن تلقت رسالة عبر حسابها على "إنستجرام".

وأضافت الصحيفة أن الزوجة تلقت صورة لزوجها بجوار تلك الفتاة، بجانب رسالة جاء فيها: "نمت مع زوجك"، الأمر الذي أصابها بصدمة شديدة، ولكن اللاعب المعروف أكد لها على أن الصورة مزيفة ولكنها لم تصدقه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن الزوجة توجهت لمشاهدة لقطات كاميرا جرس الباب، التي أوضحت أن اللاعب اصطحب عشيقته إلى منزل العائلة، في الوقت الذي شهد تواجدها في إجازة رفقة أطفالها بسبب غضبها من زوجها في هذا الوقت.

instagram

وقامت الزوجة بطرد اللاعب من منزلها على الفور، بعد التأكد من خيانتها له، حيث أكدت الصحيفة على أن اللاعب شارك في يورو 2024، وكان جزءًا من التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده.

وقام زملائه بالمنتخب بمزاحه حول كيفية انتهاء زواجه، لأنهم كانوا على علم بالأمر، حيث كانوا يتحدثون عنه في ألمانيا، وأطلق عليه لقب "رينجو"، وكانوا ينادونه بذلك من وراء ظهره.