لعب مع الاتفاق "بدون عقود" .. ستيفن جيرارد يمهد لصفقة كبرى في دوري روشن السعودي

مفاجأة كبرى من ستيفن جيرارد مع نادي الاتفاق

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في مفاجأة كبرى.. شارك أحد النجوم العالميين، مساء اليوم الأربعاء، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أمام الخالدية البحريني.

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الاتفاق تعادل (2-2) مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، على هامش فترة التوقف الدولي.

وشهدت المباراة، مشاركة النجم الإنجليزي جيسي لينجارد، في التشكيل الأساسي للفريق الاتفاقي؛ على الرغم من عدم توقيعه أي عقود رسمية، مع النادي.

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ومنذ شهر سبتمبر الماضي.. يتدرب لينجارد مع نادي الاتفاق، الذي يتولى الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، قيادته الفنية.

ومن ناحيته.. كشف موقع "sportbible"، عن أن ابن مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، يرغب في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

وأشار الموقع، إلى أن جيسي لينجارد، تراجع عن فكرة التدريب مع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، بعد فك ارتباطه مع مواطنه نوتنجهام فورست، مفضلًا التواجد مع الاتفاق؛ للتعود على الأجواء في السعودية.

جدير بالذكر أن لينجارد البالغ من العمر 30 سنة، بدأ مسيرته مع مانشستر يونايتد، والتي تخللها مجموعة من الإعارات، قبل الرحيل نهائيًا في صيف 2022، إلى نوتنجهام فورست، والذي غادره بعد عام واحد فقط.

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