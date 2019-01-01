لشبونة: لسنا في وضع يسمح لنا باتخاذ قرار استمرار فيرنانديس

بعض التقارير أكدت انضمام اللاعب البرتغالي إلى ريال مدريد

فيسبوك تويتر بلال محمد

يتمنى مارسيل كيزر، المدير الرياضي لنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي أن يستمر قائد الفريق برونو فيرنانديس، معهم ولكن الأمر خارج إرادة إدارة الفريق.

وارتبط اللاعب صاحب الـ 24 عاماً بالرحيل عن صفوف سبورتينج لشبونة خلال فترة الانتقالات الحالية، وأكدت التقارير أنه قريب للغاية من ريال مدريد.

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وقال كيزر في تصريحات صحفية: "يجب علينا أن ننتظر حتى يوم الإثنين، نأمل أن يبقى برونو معنا، يمكن أن تحدث أشياء كثيرة ولكن نحن لسنا في وضع يتيح لنا اتخاذ القرار".

وشارك فيرنانديس بالأمس مع فريقه في الخسارة من رايو أفيو بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي، وسجل الهدف الأول لفريقه.

وفي الموسم الماضي سجل فيرنانديس 20 هدفاً وصنع 13 لزملائه في جميع المباريات بكافة المسابقات.

جدير بالذكر أن فيرنانديس كان قريباً من الانضمام إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، ولكن الصفقة لم تكتمل لأي من الناديين.