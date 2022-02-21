"لسنا قادرين على حماية حقوق الجماهير" .. ذهبي النصر يعتذر عن عدم استمرار عضويته

في أول رد فعل من الأعضاء الذهبيين بنادي النصر السعودي بعد وداع الفريق لكأس خادم الحرمين الشريفين، أعلن أديب العُمري اعتذاره عن عدم الاستمرار في العضوية الذهبية بالنادي.

العالمي يودع كأس الملك:

بالأمس، تلقى العالمي هزيمة قاسية أمام جاره الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، بربع نهائي كأس الملك.

هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي للعالمي في الديربي على ملعب مرسول بارك..

الهلال كان قد أقصى النصر من دوري أبطال آسيا، في أكتوبر الماضي، بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد أيضًا، فيما عُرف بـ"نصف نهائي القرن".

ذهبي النصر يعتذر عن الاستمرار:

غضب جم من النصراويين اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهزيمة، موجهين أصابع الاتهام تجاه طاقم تحكيم المباراة بقيادة الجزائري مصطفى غربال.

وحمل النصراويون اتحاد الكرة المسؤولية، لعدم تعيين طاقم يليق بحجم المباراة، على حد تعبيرهم.

العمري كان أحد الغاضبين من التحكيم، معلنًا اعتذاره عن منصبه، لعدم قدرته على حماية حقوق الجماهير.

وكتب ذهبي العالمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " كعضو ذهبي في نادي النصر أتقدم لأصحاب السمو الأمراء وأصحاب السعادة والزملاء باعتذاري عن العضوية فهي مسؤولية أمام الجماهير ، إما أن نقوم بحماية حقوقهم أو نعتذر عن المسؤولية .!!

وأضاف: "ومادام الحفاظ على حقوق الجماهير غير مستطاع ، فسأترك العضوية متجها للمدرج الذي لا حول له ولاقوة إلا بالله".

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