"لسنا في حاجة لمدرب صاحب حجج" .. معارضة لتعاقد الاتحاد مع زين الدين زيدان!

يبدو أن زيدان لا يحظى بترحيب من البعض في السعودية حاليًا!

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بينما يطالب قطاع عريض من جمهور نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لخلافة البرتغالي نونو سانتو، هناك من يعارض هذه المطالب.

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النادي الجداوي أعلن قبل قليل، رحيل البرتغالي بعد عام ونصف قاد خلالها الفريق، لكن تراجع النتائج والأداء في الموسم الجاري، دفع المسؤولين لإنهاء التعاقد معه قبل مرور نصف الموسم، وتعيين المدرب المحلي حسن خليفة بدلًا منه.

برنامج "أكشن مع وليد" ناقش ملف خليفة سانتو، ليؤكد الإعلامي عماد السالمي أن زيدان هو من قادر على حمل لواء الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، الذي سينطلق في ديسمبر المقبل.

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لكن الإعلامي الرياضي الاتحاد عبد الله فلاتة خالفه الرأي، مؤكدًا أن العميد ليس لديه وقت للفرنسي والحجج التي قدر يخرج بها، مرشحًا البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني الحالي لمنتخب مصر والسابق للنصر السعودي، لتولي المسؤولية.

فلاتة قال: "زيدان اسم كبير والكل يتمنى مدرب بحجمه ومكانته، لكن أعتقد هناك بعض الأسماء الكبيرة التي لها خبرتها في الكرة السعودية حتى لو كان متعاقدًا مع منتخب أو نادي، يمكن كسر عقده والتعاقد معه كروي فيتوريا مدرب منتخب مصر".

وأضاف: "الاتحاد في حاجة لمدرب كبير وصاحب اسم وله مكانة، ومتأقلم مع الوضع السعودي سريعًا، لسنا في حاجة لمدرب يقول إن الفريق لا يملك عناصر وانتظروا للشتوية، الاتحاد عنده هدف أهم ألا وهو المونديال، على هذا المعيار يجب أن يعمل الاتحاديون".

يشار إلى أن نونو سانتو قاد الاتحاد في 52 مباراة منذ توليه المسؤولية في يوليو 2022، فاز في 36 منها، وتعادل في تسع، بينما خسر سبعة لقاءات.

وأعاد البرتغالي العميد لمنصات التتويج بعد غياب سنوات محققًا لقب الدوري المحلي الموسم الماضي وكأس السوبر المحلي أيضًا.

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