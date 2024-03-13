"لست وفية لصديقك!".. كاراجير يهين صحفية بحضور تيري هنري!

كيف أدلى بهذا التصريح الغريب؟

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موقف شديد الغرابة حصل في استوديو "سكاي" الشهير بشراكة من جايمي كاراجير أسطورة ليفربول وتييري هنري أسطورة آرسنال في ضيافة الصحفية البريطانية كايت عبده.

هذا الموقف أشعل الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل حاد، نظرًا لأن التعليق الذي أدلى به كاراجير كان غريبًا للغاية.

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في الجزء الأخير من مباراة آرسنال وبورتو في دوري أبطال أوروبا، ارتدى كاراجير قميص آرسنال، وطالب كايت عبده بفعل الأمر ذاته على الهواء مباشرة، فرفضت طلبه بهدوء ثم قالت: "لا أنا وفية!".

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عبده من مشجعات مانشستر يونايتد، لذلك كان تقصد الشياطين الحمر بوفائها ذاك، لكن كاراجير بادرها بتعليق أثار الكثير من ردود الفعل الغاضبة حين قال: "وفية لمن؟ ليس لمالك!".. يقصد علاقتها بمالك سكوت الملاكم الأمريكي!.

عبده التقطت التصريح مصدومة، قائلة: "لماذا أصلًا يمكن أن تقول ذلك؟" وسط محاولات من هنري وكاراجير نفسه لتخطي التصريح وتجميله، لكن كان واضحًا أن التوتر في كل جنبات المكان.

على مواقع التواصل الاجتماعي طالب الكثيرون بإقالة كاراجير، بعض السيدات رأين الأمر إهانة لجنسهن كله، والبعض تحدث عن تحطيم كاراجير لسمعة استوديو سكاي التاريخي.

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