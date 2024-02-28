"لست ضد تشافي" .. ديكو يثير التكهنات حول مدرب برشلونة بتعليق غامض

ماذا سيحدث لو غيّر ابن البارسا رأيه في نهاية الموسم؟

علق ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، على الأنباء المنتشرة حول وجود احتمالية لاستمرار تشافي هيرنانديز، على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا في الموسم المقبل.

وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق، رغبته في الرحيل عن برشلونة في الصيف المقبل، وعدم استكمال عقده مع النادي والذي يمتد إلى صيف 2026، في ظل تراجع نتائج الفريق الكتالوني وخسارته لقبي السوبر وكأس الملك.

وخلال مقابلة أجراها مع برنامج "توت كوستا" على راديو كاتالونيا، أجاب ديكو عن سؤال بشأن المدرب المستقبلي لبرشلونة، قائلًا: "لا نتخذ أي قرار بشأن هذا الملف، لأن الوقت لا يزال مبكرًا وأمامنا أشياء كثيرة".

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وأضاف: "إذا تغير شيء ما، سنناقش الأمر، ليس لدينا أي شيء ضد تشافي. إنه ليس قرارًا اتخذه النادي أو الإدارة الرياضية بل كان قراره".

وختم ديكو: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي حديث حول استمرار تشافي؛ لكن إذا حدث ذلك، سنناقش القرار".

وتحسنت نتائج برشلونة قليلًا في الفترة الماضية، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في الليجا برصيد 57 نقطة، وبفارق 8 نقاط مع ريال مدريد المتصدر، بينما تعادل مع مضيفه نابولي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.