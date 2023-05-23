"لست ساحرًا" .. نونو سانتو يُبرئ نفسه ويتهم لاعبي الاتحاد بالتقصير أمام الباطن!

المدير الفني للاتحاد دافع عن نفسه أمام انتقادات الصحفيين في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الباطن

خرج البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، للرد على الانتقادات التي طالته عقب مواجهة الباطن، خاصةً فيما يتعلق بتحفظه الدفاعي الزائد عن الحد.

العميد حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام الباطن بهدف نظيف، تسبب في هبوط الأخير لدوري يلو بشكل رسمي، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقال سانتو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط": "بدأنا المباراة بشكل جيد، وسجلنا هدفًا مبكرًا، والأهم بالنسبة لي هو الانضباط التكتيكي، أعلم أنها لم تكن أفضل مباراة لنا هجوميًا، لكن كنا جيدين دفاعيًا".

وبسؤاله عن سبب تأجيل التغييرات حتى الدقيقة 1+90، علق: "أجري التغييرات كمدرب عندما أجد أن الفريق بحاجة لذلك!".

واختتم متحدثًا عن إهدار فريقه لكثير من الفرص: "لست ساحرًا كي أغير نتيجة المباراة، هذه الحلول التي لدي، لكن اللاعبين لم يوفقوا في استثمار الفرص".

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد العميد للنقطة الـ66 في الصدارة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن أقرب منافسيه؛ النصر، ليكفيه الفوز في المباراة المقبلة أمام الفيحاء، كي يتوج النمور رسميًا باللقب.