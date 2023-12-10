"لست بطلا خارقا".. أراوخو يتخلى عن قناع النحس الكتالوني!

مخاطرة كبيرة من نجم البارسا

لفت رونالدو أراوخو، لاعب برشلونة، الأنظار أثناء ظهوره خلال مباراة جيرونا، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني "الليجا".

فعلى ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ظهر مدافع برشلونة بقناع أسود لحماية وجهه، وتحديدا أنفه من التدخلات القوية خشية حدوث أي نزيف له أثناء خوض المباراة.

وتعرض أراوخو للإصابة بكسر في الفك خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الأخيرة، بعد الاصطدام بماركوس يورينتي، لكن اللاعب الأوروجواياني، تمسك بالمشاركة في مباراة جيرونا، لما لها من أهمية كبيرة في مسيرة فريقه بالليجا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد 35 دقيقة فقط أدرك أراوخو أنه ليس البطل الخارق لبرشلونة، الذي يستطيع أن يحمي فريقه من طوفان جيرونا، بل إنه ليس قادرا على أداء مهامه في الملعب بهذا القناع.

ولذلك قرر المدافع الأوروجواياني خلع القناع وألقى به خارج الملعب، أملا في أن يتحسن مستواه، لكنه فوجئ باستقبال فريقه للهدف الثاني من الضيوف، بعد 5 دقائق فقط، عن طريق اختراق رائع من ميجيل جوتيريز، بينما وقف هو وزملاؤه يشاهدون الكرة في الشباك.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول الترتيب بـ34 نقطة، بينما جيرونا يأتي في الوصافة بـ38 نقطة، بفارق نقطة عن الريال المتصدر.

ويريد طرفا مباراة اليوم استغلال تعثر ريال مدريد أمام بيتيس، أمس السبت، بالتعادل الإيجابي (1-1).