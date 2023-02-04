لسبب غريب.. موافقة كاسيميرو على كتابة اسمه بشكل خاطئ!

نجم مانشستر يونايتد يكشف عن مفاجأة بخصوص اسمه

كشف كاسيميرو، نجم فريق مانشستر يونايتد أن اسمه يتم كتابته بشكل خاطئ على ظهر قميصه في معظم مسيرته الكروية.

وقدم النجم البرازيلي أداءً رائعًا منذ انضمامه لفريق مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد في الصيف الماضي.

وما لا يعرفه البعض هو أن اسم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا على قميصه رقم 18 ليس في الواقع طريقة نطقه.

فاسم كاسيميرو الحقيقي هو كارلوس هنريكي كاسيميرو، وأخطأ ناديه السابق ساو باولو عندما طبع قميصه عندما كان صغيراً ووضع Casemiro بدلًا من Casimiro.

وقال نجم مانشستر يونايتد للبرنامج التلفزيوني Football Focus: "أتذكر أنني لعبت مباراة لساو باولو وأن النادي أخطأ في اسمي".

وتابع: "لقد كتبوا اسمي بحرف 'E'، لقد لعبت بشكل جيد جدًا ولأنني شخص يؤمن بالخرافات قلت لهم اتركوا الأمر على هذا النحو لأن الأمور تسير على ما يرام.

وغادر كاسيميرو ساو باولو إلى ريال مدريد في 2013 لكنه أمضى موسماً على سبيل الإعارة في البرتغال مع نادي بورتو في 2014.

وتم طرد كاسيميرو اليوم طردًا مباشرًا في مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.