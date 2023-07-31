لديهم الثقة والقوانين في صفهم .. باريس سان جيرمان يخطط لشكوى ريال مدريد في فيفا!

خطوة قوية من باريس سان جيرمان!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان يفكر بشكل جدي في تقديم شكوى رسمية ضد ريال مدريد في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "ذا تيليجراف"، والتي أكدت أن شكوى النادي الفرنسي سترتكز على وجود اتفاق بين مبابي وريال مدريد دون حصول الأخير على إذن باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن في صفوف باريس سان جيرمان لديهم ثقة كاملة بوجود ذلك الاتفاق بين الطرفين، والدليل على ذلك رفضه مقابلة وفد الهلال قبل أيام.

وتمنع قوانين كرة القدم أي فريق من التفاوض مع أي لاعب لديه عقود سارية مع فريقه الحالي، إلا قبل ستة أشهر فقط من انتهاء تلك الارتباطات القانونية بين الطرفين.

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جدير بالذكر أن كيليان مبابي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل بعد انقضاء مهلة تمديد العقد لعام إضافي، ويستطيع بحلول صيف 2024 الرحيل بشكل مجاني لأي فريق يختاره.