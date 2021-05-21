لحق بالأندية السعودية والممول الأول .. فوائد تأسيس شركة الكرة بالنادي الأهلي

النادي الأهلي أعلن عن تأسيس شركة كرة القدم

قرار ممتاز اتخذه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتأسيس وإطلاق شركة كرة القدم للقلعة الحمراء برئاسة ياسين منصور، ومصطفى مراد فهمي نائبًا له، وحسام غالي عضو مجلس إدارة من أجل تطوير المنظومة داخل الأكثر تتويجًا في دوري أبطال إفريقيا.

الكثير من الفوائد التي تأتي بها هذه الخطوة من جانب رئاسة الأهلي، على جميع الأصعدة فنيًا وإداريًا وماديًا، من أجل تنظيم البيت الأهلاوي من الداخل، والعمل على توفير كل متطلبات التطور في مجال كرة القدم.

الجانب الأبرز .. الصفقات

يعد من أهم الأشياء التي تعود عليها بالنفع إنشاء شركة كرة القدم، هي الصفقات وتدعيم صفوف الفريق في كل فترة انتقالات بأبرز اللاعبين المطلوبين من المدير الفني للفريق من أجل تحقيق البطولات والاستمرار التواجد على القمة.

ستوفر شركة كرة القدم بالنادي الأهلي الكثير من الموارد المالية من أجل تدعيم الفريق بالشكل الأمثل، بتوظيف أموال النادي في أكثر من مجال واستخدام أرباحها التي يعمل عليها أكثر من شخص مختص في هذا المجال من أجل حسم الصفقات.

التنظيم الذي سيظهر عقب تأسيس شركة كرة القدم في النادي الأهلي، سيساهم في تخصيص جزء كبير من العائد المادي، من أجل الصفقات مما يزيد القيمة السوقية للفريق، وهو ما يميز الأهلي طوال تاريخه في مصر بشكل خاص وإفريقيا بشكل عام.

عودة الممول الأول للصفقات

حمل إعلان تأسيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا هامًا لجماهير القلعة الحمراء وهو عودة أحد الأشخاص المعروفين بدعمهم المستمر على مستوى الصفقات خلال السنوات الماضية، في العقد الأول من الألفية الجديدة وهو ياسين منصور.

ياسين منصور رجل الأعمال المصري الذي قدم للأهلي الكثير من الصفقات التي لا تنسى، كونه محبًا للفريق الأحمر، حيث يعد أبرز هذه الصفقات هي التعاقد مع الأنجولي أمادو فلافيو الذي يصنف ضمن أبرز المهاجمين الأجانب في تاريخ الأهلي، بجانب تحمله في فترة لراتب مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق والتاريخي للقلعة الحمراء.

كون ياسين منصور رئيس لشركة كرة القدم، قد يكون له دورًا هامًا في تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يحتاج الأهلي للتدعيم ببعض الصفقات وهي ضم مهاجم بجانب محمد شريف المتألق حاليًا.

ووفقًا لما نشرته تقارير تركية خلال الفترة الأخيرة، أن هناك سعي لضم ساماتا لاعب فنربخشة التركي حاليًا، بدعم من ياسين منصور لتكون أولى تحركات رئيس شركة كرة القدم وعودة الممول الأول لصفقات القلعة الحمراء.

استاد الأهلي

الأهلي بداية الشهر الجاري، وضع أساس استاد النادي الأهلي، الحلم الذي ينتظره جماهير القلعة الحمراء بكل تأكيد خلال السنوات الطويلة الماضية، بعد الوعد الذي قطعه عليهم صالح سليم الرئيس التاريخي.

توظيف أموال النادي الأهلي عن طريق شركة كرة القدم، ستجعل هناك مجالًا لدعم مشروع استاد النادي الأهلي من الناحية المادية من أجل إنهاءه سريعًا والخروج للنور، وإسعاد جماهير النادي الأهلي، وهو ما يساهم في تطور فريق كرة القدم.

السير خلف الأندية الأوروبية والخليجية

خطوة تأسيس شركة كرة القدم تأخرت كثيرًا ليس للأهلي فقط بل في الكرة المصرية بشكل عام، حيث أخذت الأندية الأوروبية والخليجية هذه الخطوة منذ سنوات طويلة مما ساهم في تطور الفريق الذي اتخذ مجلس إدارة ناديه.

قد تكون هذه الخطوة لها دورًا كبيرًا في ظهور صفقات مميزة داخل صفوف فريق الأهلي خلال السنوات المقبلة، مثلما حدث على سبيل المثال مع الأندية السعودية التي أصبحت قبلة للكثير من النجوم المميزين من الدوريات الأوروبية على رأسهم الهلال والأهلي والنصر والاتحاد والشباب.

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