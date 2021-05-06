لجنة المسابقات تعلن عن قرارها النهائي بشأن أزمة سيد عبد الحفيظ

الأهلي تلقى الهزيمة أمام غزل المحلة

هاجم سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، الحكام عقب هزيمة فريقه أمام غزل المحلة يوم الإثنين الماضي، مبديًا استغرابه من الظلم الذي يتعرض له فريقه خلال المباريات الأخيرة.

المارد الأحمر تلقى الهزيمة أمام المحلة بهدف نظيف، على استاد الغزل، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

ماذا قال سيد عبد الحفيظ عن الظلم التحكيمي؟

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لقناة ناديه، عقب المباراة: "كي لا يزايد علينا أحد، نعلم أننا كنا سيئين للغاية في المباراة بالاشتراكات والكرات الثانية، في الوقت الذي كان به الخصم نموذجيًا إلى حد كبير، لكن هذا طبيعي في ظل ضغط المباريات الذي نمر به، فلا يوجد لاعب في العالم قادرًا على الركض وهو مرهق بدنيًا، علينا التعامل مع الوضع الحالي، ستنتهي الفترة السيئة بعد مباراتين، وسندفع ضريبتها في كل الأحوال".

وأضاف: "لن أتحدث عن أحقيتنا في ضربة جزاء، لكن حكم المباراة محمد معروف تحدثت معه فأدار لي ظهره، لا تعليق على هذا!، بالإضافة إلى أن الأهلي خلال 17 مباراة حصل على ضربتي جزاء فقط رغم أنه الأكثر هجومًا وتسديدًا، والأغرب أن الحكم نفسه هو من احتسب لنا الركلتين ألا وهو إبراهيم نور الدين، فماذا يفعل الفيفا بعد تقنية الفيديو؟".

مدير الكرة في القلعة الحمراء تابع: "وماذا حدث في مواجهة الزمالك وبيراميدز أول أمس؟، حكم الفيديو محمد الصباحي عندما رفع له حاجبي خلال مباراة سابقة للأهلي، قام بإنذاري وتمت معاقبتي بالإيقاف والغرامة، لكنه أمام الزمالك لم ير التدخل بالمرفق، هذا الحكم لديه مشكلة كبيرة، أدار 4 مباريات كحكم فيديو، احتسب خلالها 6 جزائيات بشكل خاطئ، هل أحد رقيب عليه؟".

وواصل ملمحًا عن الزمالك: "هناك من يقول أنه مظلوم من التحكيم، رغم أنه حصل على 12 ضربة جزاء، منهم 5 بشكل خاطئ من تقنية الفيديو، انظروا إلى الأهلي الذي حصل على اثنتين فقط خلال 17 مباراة".

ما الذي قاله سيد عبد الحفيظ عن جهاد جريشة؟

وأكمل: "الكابتن جهاد جريشة يعتذر لنا بعد كل مباراة، في مباراة بيراميدز في كرة محمد شريف، الحكم طارق مجدي اعتبرها احتكاك في الهواء ولم يحتسبها ركلة جزاء".

وواصل: "الحكم أحمد العدوي أدار للزمالك 3 مباريات، واحتسب له 5 جزائيات، وعمرو رمضان الذي يدير مباريات في الدرجة الأولى، احتسب ركلتي جزاء وطرد في مواجهة حرس الحدود، أي أنه ذبح وسلخ".

واختتم: "لا أقول أن الحكام يتعمدون الخطأ أمام الأهلي مثلما يردد البعض، لكن هل يتم مراجعة قرارات الحكام من اللجنة؟، وهل صدفة أن يدير 4 حكام الذين أداروا القمة الأخيرة أمام الزمالك، كافة مباريات الأهلي التالية؟، لكنني حقًا سعيدًا ففي مواجهة الغزل أول مرة يتم استدعاء حكم لمراجعة لقطة في الفيديو خلال مباريات الأهلي".

ما هي أزمة عبد الحفيظ بسبب تصريحاته؟

تسببت تصريحات سيد عبد الحفيظ في أزمة كبيرة، خاصة بعد تناولها بشكل خاطئ، ليتخذ اتحاد الكرة قرارًا بإيقافه وتحويله للتحقيق، وذلك بسبب اتهام جريشة بالاتصال به بعد كل مباراة من أجل الاعتذار عن الأخطاء التي وقع فيها.

ونفى جهاد جريشة ما ردده سيد عبد الحفيظ، ليتخذ اتحاد الكرة قرارًا بإيقاف مدير الكرة بالأهلي وتحويله للتحقيق.

ما هي نتيجة التحقيق مع سيد عبد الحفيظ؟

وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، قرارًا اليوم الخميس، بالسماح لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بحضور مباريات الفريق القادمة.

جاء ذلك بعد التحقيق الذي تم مع عبد الحفيظ، وتبين خلالها أن التصريحات المنسوبة له مغلوطة، لتقرر لجنة المسابقات بحفظ شكوى عبد الحفيظ، بعدما تبين أن التصريحات المتداولة عنه مغلوطة.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الصدارة، وله مباراتين مؤجلتين، فيما يأتي الغزل في المركز الثامن بـ27 نقطة.