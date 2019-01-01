لجنة المسابقات تُجري تعديلًا في الدوري السعودي بسبب خليجي 24

مشاركة الأخضر في كأس الخليج 24 تدفع المسابقات لإجراء تعديلات في الدوري السعودي.

تدرس لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل جولتين بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" التي ستقام في قطر.

بطولة كأس الخليج العربي ستقام خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى ديسمبر 2019 في قطر، بمشاركة 8 منتخبات.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن رابطة المحترفين قررت تأجيل الجولتين الـ11 و 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، لتعارضهما مع مشاركة الأخضر في خليجي 24.

المسابقات قررت إقامة الجولة 11 بين الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر، بينما تلعب الجولة 12 في الفترة من 19 إلى 21 من نفس الشهر.

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مباريات الجولة 13 ستقام في الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر القادم، والجولة الرابعة عشر ستقام في التاسع من يناير حتى يوم 11 من نفس الشهر، والجولة الخامسة عشر ستقام بين الـ23 و 25 من يناير.

ويقام دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، وهو ما يتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 24.

المنتخب السعودي يقع في المجموعة الثانية، والتي تضم عمان والكويت والبحرين، بينما تضم المجموعة الأولى قطر والإمارات واليمن والعراق.