لجنة الأخلاقيات : لو جرايت رجل "متعب" وعليه الرحيل الآن!

تصريحاته عن زيدان فتحت أبواب النار في وجهه

الأزمات تتوالى على نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعدما انفجر الجميع في وجهه وأصبح رحيله مطلبًا أساسيًا لدى رئيس لجنة الأخلاقيات بفرنسا.

لو جرايت كان في خضم أزمة كبرى خلال اليومين الماضيين بعد تصريحاته المسيئة ضد زين الدين زيدان أسطورة منتخب فرنسا السابق، قبل أن يتراجع رئيس الاتحاد الفرنسي ويقدم اعتذاره إلى "زيزو".

سونيا سويد، والتي تعد أحد أكثر وكلاء اللاعبين تأثيرًا في كرة القدم النسائية، قررت هي الأخرى أن تكسر صمتها للتنديد بالسلوك غير اللائق الذي قام به لو جرايت تجاهها في عام 2014 ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها.

باتريك أنطون رئيس لجنة الأخلاقيات الوطني التابع للاتحاد الفرنسي قال في تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية:"ندعو لو جرايت إلى الانسحاب من مهامه وبالتالي الاستقالة".

وأضاف:"نحتاج إلى قوة قوية وهادئة وللأسف لم يعد الأمر كذلك في الوقت الحالي، يتعين علينا تطبيق قواعد الأخلاق على القادة وإحالة الملفات إلى اللجان التأديبية عندما يتم تجاوز الخطوط الحمراء".

وتابع:"لا يمكننا إقالته من خلال لجنة تأديبية، ولكن نطلب منه الانسحاب من أجل مصلحة كرة القدم، لأننا لا نريد أن نفسد النتائج المالية والرياضية الجيدة للاتحاد بمسلسل تلفزيوني بعيد تمامًا عن كرة القدم، لو جرايت أدلى بتصريحات تظهر أنه فقد الكثير من وضوحه، إنه رجل متعب ويشعر بالإرهاق ويحتاج إلى المضي قدمًا لأننا بحاجه إلى شخص يتسم بالهدوء والصفاء بشكل مستمر".

يذكر أن تصريحات لو جرايت عن زيدان ومواقفه الأخيرة جعلت العديد من الأشخاص يطالبون برحيله عن الاتحاد الفرنسي، والمؤشرات الحالية تشير إلى أن منصبه أصبح محل شكوك واسعة الفترة المقبلة.