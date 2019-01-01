عقوبة جديدة تنتظر رئيس الهلال بسبب خرق القوانين

تواجد بن فيصل حينها في ملعب مباراة الهلال والاتحاد على أرضية مدينة الملك عبدالله بجدة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن رئيس نادي الهلال السعودي سمو الأمير محمد بن فيصل، لم يمتثل لقرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

رئيس الزعيم تعرض لفرض غرامة من قبل لعقوبة غرامة مالية من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية نزوله أرضية ملعب "الجوهرة المشعة".

وتواجد بن فيصل حينها في ملعب مباراة الهلال والاتحاد على أرضية مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة".

وكرر رئيس الهلال هذا الأمر عقب فوز فريقه أمس على حساب الفيصلي في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق "محيط الرعب".

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رئيس حامل لقب الدوري السعودي أكد على توقعه العقوبة بالتغريد عبر تويتر : "مبروك يا زعماء (جماهير الهلال)، والله يعيننا على دفع الغرامات".

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ومن المنتظر أن توقع لجنة الانضباط عقوبة جديدة تجاه محمد بن فيصل، وقد تكون مضاعفة بعد تكرار واقعة نزوله أرضية الملعب دون وجه حق، حسب ما تنص اللوائح.