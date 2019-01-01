لجنة الانضباط بالدوري السعودي تُعلق عقوبة سلطان الغنام

طالبت إدارة نادي النصر بتعليق ايقاف اللاعب، نظراً لضيق الوقت

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء تعليق قرارها القاضي بإيقاف لاعب فريق النصر سلطان الغنام حتى نهاية يوم 10 فبراير.

لجنة الانضباط كانت قد أعلنت مساء أمس ايقاف سلطان الغنام مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتسبب هذا القرار في غضب مسؤولي نادي النصر، نظراً لأن توقيت قرار الإيقاف غير منطقياً بالنسبة لهم قبل مباراتهم بأقل من 24 ساعة.

مسؤول نصراوي غاضب من توقيت قرار إيقاف سلطان الغنام

وطالبت إدارة نادي النصر بتعليق إيقاف اللاعب، نظراً لضيق الوقت لا يسمح للنادي بتنفيذ القرار الانضباطي.

خسر #النصر في الجولة الماضية (1-3 أمام التعاون)، بعد تجنبه الخسارة في 6 جولات سابقة

فاز 3

تعادل 3

آخر مرة خسر في مباراتين متتاليتين في الدوري كانت في يناير 2018 في آخر مباراتين للمدرب غوستافو كوينتيروس حينها مع #النصر في الدوري.



(@SPL :📸) pic.twitter.com/TirT2I9Tib — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 6, 2019

ويستعد نادي النصر لمواجهة نادي القادسية في الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تنطلق المباراة اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” بالرياض.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.