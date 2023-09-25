لتكرار سيناريو زيدان .. ريال مدريد يستقر على خليفة أنشيلوتي

الموسم الأخيرة لأنشيلوتي مع ريال مدريد...

يستعد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، للرحيل عن صفوف الميرينجي، بنهاية الموسم وسيبدأ رحلة جديدة مع المنتخب البرازيلي.

ومن جانبها بدأت إدارة ريال مدريد، في البحث عن خليفة أنشيلوتي، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن إدارة الملكي استقرت بالفعل على أحد الأسماء لشغل هذا المنصب.

ووفقًا ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد، قرر التعاقد مع تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن الحالي لشغل منصب المدير الفني خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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ويقدم ألونسو، مع باير ليفركوزن مستويات مميزة، جعلته يتصدر ترتيب الدوري الألماني بعد مرور خمس جولات، بالتساوي مع بايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راؤول جونزاليس، مدرب فريق الشباب بالرغم من المستويات التي يقدمها مع فريق كاستيا، إلا أنه خارج تفكير إدارة الميرينجي لقيادة الفريق الأول.

وتطمح إدارة ريال مدريد، لتكرار تجربة تدريب زين الدين زيدان، للفريق والتي حقق معهم العديد من النجاحات والبطولات المحلية والقارية.