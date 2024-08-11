لتكرار سيناريو داني كارفاخال .. كارلو أنشيلوتي يحسم مستقبل نيكو باز وماريو مارتن

تعرف على ما يدور برأس أنشيلوتي بشأن شباب ريال مدريد

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مستقبل الثنائي الشاب نيكو باز وماريو مارتن مع فريقه، بعد ظهورهما مع الميرنجي في فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد أن تم تصعيدهما من أكاديمية النادي.

ولعب ماريو مارتن "20 عامًا"، ونيكو باز "19" عامًا بشكل طيب خلال جولة ريال مدريد بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث لعب الأول أكثر من 270 دقيقة، بينما استغل الثاني الوقت الذي أتيح له على أكمل وجه.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية على أنه بالرغم من أن أنشيلوتي يرى تفوق باز ومارتن على بقية اللاعبين الشباب، إلا أنه يرى أنه سيكون من الإيجابي بالنسبة لهما البحث عن تجربة خارج الفريق، لإثبات المستوى الذي يسمح لهما باللعب مع ريال مدريد، ونفس الأمر ينطبق على ألفارو رودريجيز، لكن الإصابة التي تعرض لها في شيكاغو تعطل تلك الخطة.

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ويُريد أنشيلوتي أن يُكرر سيناريو داني كارفاخال، الذي لعب مع باير ليفركوزن الألماني لمدة عام، ليعود إلى ريال مدريد ويُصبح أحد العناصر التي لا غنى عنها في التشكيل الأساسي له.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد بصدد السماح للثنائي باز ومارتن بالمغادرة، ولكنه يطلب مبلغًا كبيرًا للموافقة على رحيلهما، حيث طلبوا 10 ملايين و50% من حقوق اللاعبان، ورغم الانفتاح أمام العروض الأخرى إلا أن غالبية أندية الدوري الإسباني لا يستطيعون تلبية طلبات الميرنجي، وهو ما منعهم من المضي قدمًا في المفاوضات.

والشخص الوحيد الذي راهن على استمراريتهما هو راؤول جونزاليس، الذي يُريد أن يحتفظ بهما في رديف كاستيا خلال الموسم المقبل، وفي نفس الوقت يتفهم جيدًا خطة ريال مدريد، حيث تحدث عن باز ومارتن قائلًا: "لديهما القدرة على القتال في فئة أعلى".

وأبدى أكثر من 12 فريقًا اهتمامًا بنيكو وماريو اللذان سيتدربان مع ريال مدريد كاستيا، مثل جيرونا وبلد الوليد وإسبانيول من إسبانيا، وشتوتجارت من ألمانيا.

كما أن هناك رغبة في مغادرة لاعبين آخرين مثل ألفارو ورافا أوبرادور، حيث يُعاني الأول من إصابة في الكاحل وهو ما يعطل رحيله، بينما يحظى الثاني باهتمام عدة فرق مثل إسبانيول وألافيس ولاس بالماس، وبعض الأندية الألمانية.

وإذا بقي أحد هؤلاء الشباب، فسيكونون في اعتبارات أنشيلوتي، رغم أنهم سيتم تسجيلهم في كاستيا، لأنهم أظهروا خلال جولة الولايات المتحدة بأنهم مستعدون لتقديم الإضافة للفريق.