لترميم الدفاع المتهالك .. برشلونة يتحرك لضم قائد فالنسيا

تتواصل تحركات نادي برشلونة الإسباني لمحاولة ترميم صفوفه التي تعاني من تقدم عدد كبير من اللاعبين في العمر، وتخطيهم لثلاثين عامًا.

وصوب برشلونة أنظاره حاليًا إلى تدعيم مركز الظهير الأيسر، بالنظر إلى أن جوردي ألبا سيصل إلى ثلاثة وثلاثين عامًا في مارس من العام المقبل.

وأصبح تدعيم مركز الظهير الأيسر أولوية لدى إدارة برشلونة حاليًا، لعدم وجود بديل يمكنه تعويض ألبا، والاضطرار إلى الترقيع في حالة غيابه.

من هو هدف برشلونة لتدعيم الظهير الأيسر؟

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يركز حاليًا على التعاقد مع خوسيه جايا، لاعب نادي فالنسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة أبلغ قائد فالنسيا بنيته في التحرك والحصول على خدماته في الصيف المقبل.

ما هو موقف جايا من العرض؟

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن عقد جايا مع فالنسيا يمتد حتى يونيو 2023، ويرفض عرض التجديد الذي يقدمه له ناديه في الوقت الحالي.

ومن الممكن أن يقبل فالنسيا الحصول على 20 مليون يورو في الصيف المقبل للتخلي عن خدمات جايا.

ومن جانبه، فإن جايا متحمس لفكرة الانتقال إلى برشلونة، حيث يعلم أنه سيكون اللاعب الأساسي في خطط "البلوجرانا".

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