"لا يمتلك أيقونة" .. الفهمي يثير غضبًا هلاليًا بعد تمني فوز النصر والاتحاد بكأس الملك!

ماذا قال الفهمي عن بطل كأس الملك؟

"نتمنى تتويج كريستيانو أو بنزيما".. هكذا أثار الناقد الرياضي ماجد الفهمي، حالة من الغضب بين الجماهير الهلالية، في حديثه بشأن الفرق المتنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويترقب عشاق الكرة السعودية، مباراة القمة بين الاتحاد والهلال، على ملعب الجوهرة المشعة، في 30 أبريل، بينما يستضيف النصر نظيره الخليج، على ملعب الأول بارك، في 1 مايو، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

وقال الفهمي، عبر برنامج (المنتصف)، إن البطولة تشهد فرصة للرياضة السعودية، في مزيد من التسويق والزخم الإعلامي العالمي، حال رفع لاعب أيقونة لأغلى الكؤوس، مضيفًا "نحتاج كريستيانو أو بنزيما يرفع الكأس".

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وأضاف "الهلال لا يمتلك اللاعب الأيقونة في الوقت الحالي، بسبب إصابة نيمار، ولكن تصوري أن البطولة هلالية بنسبة 70%، لعدم جاهزية الاتحاد مطلقًا، ولاعبو الاتحاد لا يوازون النصر أو الهلال، وكذلك النصر نفسيًا غير مستعد، ويبدو أن التغيير النوعي الذي يشهده النادي صعب نسبيًا، من أجل تحويل لاعب النصر من تقليدي إلى لاعب كرة شاملة، كذلك المدرب لم يستطع تغيير الوضع الدفاعي، سواءً بلعب 3 أو 4 أو 5 مدافعين في المباريات".

وشنت جماهير الهلال، هجومًا واسعًا على الفهمي، بعد تصريح "غياب الأيقونة"، حيث أعربوا عن تعجبهم إزاء فكرة الطرح الإعلامي لتلك البطولة، فيما وصف أحد المتابعين أن الهلال بحد ذاته "أيقونة".