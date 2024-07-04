"لا يقل قوة عن الدوري الإنجليزي" .. أليكس تيليس يتغنى بـ"روشن" وتأثير رونالدو وكاسترو

نجم النصر يُعبر عن حبه لمدربه لويس كاسترو

أشاد النجم البرازيلي أليكس تيليس نجم نادي النصر، بقوة دوري روشن السعودي، حيث تحدث أيضًا عن تأثير تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومدربه لويس كاسترو.

وقال تيليس خلال تصريحات لشبكة "TNT Sports": "أقول دون شك لقد لعبت في الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي والبرتغالي والتركي، كل دوري له خصوصية، ولكن اللعب في السعودية فهي بطولة لها شروط للانتقال واللعب فيها".

وواصل: "انضمام كريستيانو رونالدو إلى دوري روشن السعودي كان له تأثيرًا قويًا، لأن أدى هذا إلى زيادة جودة الدوري كثيرًا".

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الظهير الأيسر للنصر أضاف: "الأندية في دوري روشن أكثر تنافسية، وجميع اللاعبين يُريدون الفوز، وبالتأكيد أرى الدوري السعودي قريب جدًا من أقوى 5 دوريات في العام، ويتطور في كل عام بشكل أكبر".

وتحدث تيليس عن مدربه لويس كاسترو، حيث قال: "الطريقة التي يعمل بها فاجأتني، نحن نمتلك علاقة جيدة جدًا، وأنا منفتح معه ومع فريق عمله، إنه مدرب وطاقم عمل يجعل الرياضيين مرتاحية جدًا لطرح الأسئلة والتحدث والمخاطرة، فهو متعطش للفوز".

واختتم أليكس تصريحاته قائلًا: "كاسترو قدم عملًا رائعًا في بوتافوجو البرازيلي، وكنا قريبين من تحقيق الألقاب الموسم الحالي، فأنا أحب لويس كاسترو كثيرًا".