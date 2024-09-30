"لا يعجبك كلامي أطفئ التلفاز" .. رسالة حادة من محمد أبو تريكة لمنتقدي حديثه عن "خارج" كرة القدم

النجم المصري المعتزل اعتاد التطرق إلى مواضيع بعيدة عن كرة القدم في استوديوهات التحليل

وجه محمد أبو تريكة عضو استوديو التحليل في شبكة قنوات "بي إن سبورتس" رسالة حادة لمنتقي حديثه خارج كرة القدم، مطالبًا إياهم بإطفاء التلفاز حال لم يُعجبهم حديثه.

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النجم المصري المعتزل اعتاد التطرق إلى المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية البعيدة عن كرة القدم خلال استوديوهات التحليل في القنوات القطرية، وقد عرضه ذلك لبعض الانتقادات من المشاهدين المعارضين لذلك النهج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخلال استوديو مباراة مساء أمس في الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وضيفه ريال مدريد وجه أبو تريكة رسالة لأولئك المعارضين لنهجه شدد خلالها على أنه لن يتوقف عما يفعله أبدًا، مشيرًا إلى أن هذا دوره، وأضاف "نحن لا نتحدث رياضة فقط، هناك دور توعوي وثقافي لنا، هناك مشاكل وقضايا مهمة في المجتمعات علينا مواجهتها، لو تريد مشاهدة كرة القدم فقط أطفئ التلفاز".

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تابع "دورنا ليس فقط الحديث عن كرة القدم وتحليل أساليب اللعب وشرح الأهداف، دوري لن يكون فقط الحديث عن 4-4-2 و4-3-3، لي أدوار مختلفة خاصة بالوعي والثقافة والتربية، نحن في قناة كبيرة وهناك حرية وكذلك خطوط عريضة، لم يُعجبك حديثي هذا أطفئ التلفاز".

يُشار إلى أن تطرق خلال استوديو الأمس إلى العنصرية الموجهة من جمهور أتلتيكو مدريد تجاه نجوم الريال خاصة الحارس تيبو كورتوا، وكذلك عن الأحداث الساخنة في الشرق الأوسط.