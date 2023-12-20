"لا يستسلم للحصار ويدمر خصومه".. الأمير هاري كين يُنجي بايرن ميونخ من دوامة توخيل

عرش الهدافين تحت السيطرة.. والموسم الثامن يشهد

لعب هاري كين، نجم بايرن ميونخ، دور البطولة في فوز فريقه على مضيفه فولفسبورج (2-1)، اليوم الأربعاء على ملعب فوكسفاجن أرينا، ضمن الجولة 16 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

ورغم تراجع مستوى البايرن في الشوط الثاني من اللقاء، وارتكان الفريق للدفاع بدون مبرر ولسبب غير منطقي لا يسأل عنه سوى توماس توخيل، إلا أن كين مع مولر، شكلا ثنائية نجت بسفينة العملاق البافاري من الغرق.

ما هي أرقام كين أمام فولفسبورج؟

كين ساهم في فوز فريقه بتسجيل هدف في الدقيقة 43، وجاء في وقت مثالي ليؤمن تقدم فريقه بثنائية مع نهاية الشوط الأول، رغم تسجيل ماكسيميليان أرنولد هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض.

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الأمير لا يرفض الهدايا

كين ليس المهاجم الذي يعرف الاستسلام طريقًا إليه، حيث رفض أن يكون فريسة في فخ نصبه له نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج.

وأمام الضغط الكبير الذي شكله لاعبو فولفسبورج على كين من أجل منعه من الحصول على الكرات البينية في منطقة الجزاء، أو استغلال الكرات العرضية، كان لدى كين حل آخر للتهديف.

الدولي الإنجليزي لجأ إلى سلاح التسديدات، فهرب من حصار أصحاب الأرض إلى خارج الـ18، وما أن لمحه الساحر توماس مولر دون رقابة حتى مرر له هدية، وكين لا يرفض الهدايا أبدا فترجمها بتسديدة رائعة في شباك كوين كاستيلس حارس فولفسبورج.

رفقًا بالأرقام يا هاري

كين أثرى سجلات البايرن بـ26 هدفا في البوندسليجا هذا الموسم، مسجلا 21 منها، وصنع 5 أخرى لزملائه، وفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وعادل كين بذلك رقم الفرنسي راندال كولو مواني مع آينتراخت فرانكفورت، حينما كان الأكثر مشاركة في الأهداف الموسم الماضي.

والمثير للإعجاب، أن مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، لا يزال يحافظ على سجلاته التهديفية العالية، إذ أنه بهدفه اليوم سجل 25 هدفا أو أكثر بكافة البطولات في 8 مواسم مختلفة.

وذكرت شبكة "سكواكا"، أن بداية كين كانت في موسم 2014-2015، حينما أحرز 31 هدفا خلال 51 مباراة، فيما شهد الموسم الماضي إحرازه 32 هدفا في 49 مباراة.

ويعد موسم 2017-2018 الأفضل في مسيرة كين التهديفية، إذ أحرز 41 هدفا على مدار 48 مباراة، لكنه بالمعدل القوي الذي يسير به مع البايرن ربما يحطم هذا الرقم الشخصي.

إنذار مبكر للخصوم.. المهمة صعبة!

عزز كين من صدارته لترتيب هدافي الدوري الألماني بوندسليجا برصيد 21 هدفًا، رغم أن فريقه لم يخض سوى 16 مباراة، ليصعب المهمة كثيرًا على منافسيه في منتصف الموسم.

أقرب المنافسين للأمير هاري هو سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت بـ17 هدفًا، وخلفه لويس أوبيندا مهاجم لايبزيج (11 هدفًا)، ويأتي رابعًا دينيز أونداف من شتوتجارت (9 أهداف).