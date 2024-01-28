لا يستحق ميسي جائزة "ذا بيست"؟ تعليق قوي من رونالدينيو

أسطورة البرازيل يتحدث عن فوز ميسي بجائزة ذا بيست

علق الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، على الانتقادات التي وجهت إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما حصل على جائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

وعبر الكثيرين عن استغرابهم من فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم، خاصة وأن معايير الاختيار لم تشمل فترة تحقيق لقب كأس العالم قطر 2022 مع المنتخب الأرجنتيني.

ولكن رونالدينيو رد عبر مؤتمرًا صحفيًا قائلًا: "ميسي أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، ويمكن مناقشة إذا كان الأفضل خلال عام أو عامين".

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وأضاف: "الجميع يعتقد أن هذه هي كرة القدم، ولكن بالنسبة لي أرى أن ميسي لا يزال الأفضل في العالم، والأمر بسيط للغاية".

وكان الجميع ينتظر أن يتوج النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي باللقب، بعدما قاد فريقه لتحقيق الثلاثية التاريخية "الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا"، بالإضافة إلى أنه حسم لقبي هداف الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.