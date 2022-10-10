لا يريد المغامرة .. باريس يعلن غياب ميسي أمام بنفيكا

باريس سان جيرمان يفتقد خدمات ميسي أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

كشف نادي باريس سان جيرمان التقرير الطبي لحالة المصابين، في الفريق الأول لكرة القدم.

باريس سان جيرمان يعانى من إصابات عديدة ضربت صفوفه في الفترة الأخيرة، ويبدو أن النادي الباريسي لا ينوى المخاطرة بسلامة ميسي على الرغم من إصابته البسيطة.

ويلعب نادي العاصمة الفرنسية يوم غدًا الثلاثاء مع بنفيكا في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

ميسي يغيب عن مواجهة بنفيكا

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي: "التحديث الطبي ليوم الاثنين 10 أكتوبر يتعلق بليونيل ميسي وبريسنيل كيمبيمبي ونونو مينديش وريناتو سانشيس".

وأضاف: "ليونيل ميسي لديه إصابة صغيرة في ربلة الساق ولن يكون مستعدًا لمباراة الغد ضد بنفيكا".

وواصل: "يواصل بريسنيل كيمبيمبي إعادة تأهيله في مركز التدريب".

وأردف: "نونو مينديش لديه آلام في أوتار الركبة اليسرى، ويواصل التأهيل في مركز التدريب".

وأتم: "سيعود ريناتو سانشيش إلى التدريب الجماعي هذا الأسبوع".