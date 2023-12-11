لا يختلف عن ميسي ورونالدو .. ديشان يوضح دور مبابي مع فرنسا

ديشان يتغنى بمستوى مبابي مع فرنسا...

يعتقد ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن كيليان مبابي، لاعب منتخب الديوك، دوره وتأثيره في منتخب فرنسا، لا يقل عن دور الأرجنتيني ليونيل ميسي، أو كريستيانو رونالدو، مع منتخبات بلادهما.

وقال ديشان في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن مبابي: "هل منتخب فرنسا أقوى مع مبابي؟ بكل تأكيد نعم كما الأرجنتين أقوى بوجود ميسي، والبرتغال مع رونالدو".

وتابع: "هؤلاء اللاعبون الاستثنائيون يجعلون فرقهم أقوى دائمًا، الأمر كذلك منذ بداية لعبة كرة القدم، والآن أصبح مبابي جزءًا من المجموعة ويعرف جيدًا أنه بحاجة إلى الفريق".

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وحقق اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، العديد من النجاحات مع منتخب بلاده في فترة قصيرة، فقد ساهم في فوز منتخب الديوك بلقب كأس العالم 2018، كما حصل على وصيف نسخة 2022، وسجل هاتريك في النهائي أمام الأرجنتين.

ويحتل النجم الفرنسي، المركز الثالث في قائمة هدافي منتخب بلاده التاريخية، بعدما سجل 46 هدفًا في 75 مباراة، وبفارق 10 أهداف عن أوليفيه جيرو متصدر الترتيب.