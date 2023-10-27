"لا يحدث هذا في الدوري الإنجليزي" .. صحفي بريطاني مصدوم من تجربة كلاسيكو الهلال والأهلي

ما الذي صدم الصحفي البريطاني في كلاسيكو السعودية بين الهلال والأهلي؟

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أول كلاسيكو بين الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي بعد غياب أكثر من عام مختلف كليًا، إذ يشهد حضور الكثير من الصحفيين الأجانب والمؤثرين من مختلف البلاد، الذي جاءوا للتعرف على الكرة السعودية عن قرب.

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الكلاسيكو مقام حاليًا على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن، بعدما كان آخر لقاء جمع بين الفريقين في مارس 2022 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا لهبوط الراقي الموسم الماضي لدوري يلو للدرجة الأولى.

وقبل انطلاق المباراة، نشر الصحفي الرياضي حمد الصويلحي فيديو لأحد الصحفيين البريطانيين المندهش من التفاعل الجماهير في المدرجات مع المباراة، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن شاهد هذا المشهد في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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الصحفي قال: "لم يسبق لي أن شاهدت مثل هذا المشهد حتى في إنجلترا، شيء من جنون كرة القدم، المباراة متبقي عليها ساعتين ونصف والجمهور حاضر بكل هذا الحماس".

يذكر أن الهلال يدخل الكلاسيكو متصدرًا جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، أما الأهلي فيحل رابعًا بـ22 نقطة.

وكان آخر كلاسيكو جمع بين الفريقين في مارس 2022، وقتما فاز الزعيم 4-2، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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