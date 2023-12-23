لا يتوقف عن إثارة الجدل .. تصرف مخجل وصناعة عكسية من راموس تجاه أتلتيكو مدريد

لقطة مثيرة للجدل من راموس تجاه أتلتيكو مدريد...

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد، وإشبيلية، في الدوري الإسباني لقطة مثيرة للجدل، قام بها سيرجيو راموس، مدافع الفريق الأندلسي، تجاه أتلتيكو، وتسببت في غضب الجمهور المتواجد في الملعب.

واستضاف أتلتيكو مدريد، نظيره إشبيلية، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، في المباراة المؤجلة للفريقين من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، والتي فاز بها الروخي بلانكوس بهدف دون رد.

وأثناء دخول اللاعب إلى ملعب المباراة، تعمد المدافع الإسباني، السير على شعار أتلتيكو مدريد، المتواجد عند مدخل الملعب مما تسبب في حالة غضب كبيرة من جمهور أتلتيكو المتواجد في المدرجات، الذي أطلق صافرات الاستهجان على راموس.

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العلاقة بين راموس، وأتلتيكو مدريد، متوترة منذ أن كان اللاعب، في صفوف ريال مدريد، وخاصة بعد هدفه الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014.

وتسبب راموس، في خسارة فريقه بمباراة الليلة، عندما أخطأ في ابعاد كرة عرضية لتصل الكرة إلى ماركوس لورنتي الذي يضع الكرة في الشباك، مع بداية الشوط الثاني من اللقاء.