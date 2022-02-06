لا يتوقف عن الأرقام القياسية .. رونالدو يصل لرقم خاص على "إنستجرام"

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الشخص الوحيد حول العالم الذي يملك 400 مليون متابعًا لحسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

رونالدو كان يتصدر قائمة الأشخاص أصحاب أكثر الحسابات متابعة طوال الأشهر الماضية، لكن الوصول للرقم 400 مليون له طابع خاص بالنسبة له.

النجم البرتغالي يملك ثاني أكبر حسابات موقع "إنستجرام" على الإطلاق، ولا يتفوق عليه سوى الحساب الرسمي للموقع نفسه!

أقرب رياضي لرونالدو في قائمة الأكثر متابعة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي والذي يملك 306 مليون متابعًا.

الرياضي الذي يلي ذلك الثنائي الاستثنائي هو نيمار دا سيلفا بـ 169 مليون متابعًا، وخلفه ديفيد بيكهام بـ 71 مليونًا.

وكشفت تقارير صحفية عديدة أن كريستيانو رونالدو يحصل على مبالغ مالية خرافية نظير كل منشور ينشره عبر الموقع الشهير، سواء للترويج لمنتج أو لخدمة.

ويملك رونالدو الرقم القياسي الخاص بعدد الإعجابات على أي صورة تخص حسابات شخصية على موقع "إنستجرام"، وذلك في أكتوبر الماضي بعد أن أعلن عن حمل صديقته جورجينا بتوأم جديد.

جدير بالذكر أن كريستيانو خاض 24 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ عودته، وسجل 14 هدفًا وصنع ثلاثة في كل البطولات.