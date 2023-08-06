لا يتوقف أبدًا .. الأهلي يُرسل عرضًا رسميًا لنجم نابولي والمفاوضات جارية

الفريق السعودي يهدف لبناء فريق قوي جدًا

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يبدو أن المسؤولين في النادي الأهلي لديهم إصرار كبير على بناء فريق قوي جدًا يُعيد الراقي سريعًا لمنصات التتويج بعد كابوس الموسم الماضي باللعب في دوري يلو للدرجة الأولى السعودي.

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الأهلي تعاقد حتى الآن مع الرباعي، إدوارد ميندي ورياض محرز وآلان سان ماكسيمين وروبيرتو فيرمينو، وقد حسم عمليًا صفقة فرانك كيسييه من برشلونة ويبدو قريبًا جدًا من ضم روجر إيبانيز مدافع روما.

الجديد في ملف صفقات الأهلي لصيف 2023 كشف عنه خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو حين أكد عبر تويتر أن النادي السعودي أرسل عرضًا رسميًا إلى نابولي للتعاقد مع نجم وسطه بيوتر زيلينسكي.

رومانو أوضح أن المفاوضات جارية بين الطرفين حاليًا لضم اللاغب البولندي الذي ينتهي عقده مع نابولي صيف 2024، مشيرًا إلى أن الأهلي لن ينتظر الوصول لاتفاق طويلًا، حيث لديه خطة بديلة تتضمن العديد من الأسماء أبرزها ماركوس يورينتي نجم أتلتيكو مدريد.

يُشار إلى أن لاتسيو حاول ضم زيلينسكي لتعويض انتقال نجمه سيرجي ملينكوفيتش سافيتش إلى الهلال لكنه لم ينجح في ذلك.

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