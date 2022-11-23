لا يتخاذل أبدًا.. أشرف حكيمي فعل العجب أمام الكروات!

المغربي الدولي يقدم في أسود الأطلس ما يقدمه في باريس

قدم المنتخب المغربي ككل مباراة رائعة للغاية ضد كرواتيا وصيفة النسخة الماضية من كأس العالم، ليجبروهم على التعادل السلبي من دون أهداف في افتتاحية مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في المونديال.

المغاربة بشكل عام نجحوا في كبح جماح خطورة الكروات، سير المدرب وليد الركراكي المباراة كما يريد وتمكن من إنهاء الشوط الأول الصعب من دون أهداف في مرماه.

في الشوط الثاني ومع بدء مخاطرة الركراكي للحصول على نقاط المباراة الثلاثة، بدأت الأسلحة الهجومية في العمل بوضوح، وهنا برز دور ظهير باريس سان جيرمان الطائر أشرف حكيمي الذي قدم مباراة رائعة على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

قدم حكيمي ملحمة على الرواق الأيمن، أرقامه تعبر عن الإزعاج الذي سببه في مركزه وأيضًا الاستبسال الكبير الذي قدمه في مواجهة جبهة قوية للغاية لدى الكرواتيين.

من حيث المساهمة الدفاعية، فقد استخلص الكرة في 3 مناسبات داخل منطقة الجزاء المغربية مع 3 التحامات على الأرض وإزالة كرة خطيرة، لم يتم المرور منه على الإطلاق طيلة المباراة في مراوغات مكتملة مع أن واحدًا من أقوى الأجنحة وهو إيفان بيريسيتش كان الذي يهاجم عليه في المباراة.

نجح في 8 من أصل 12 مواجهة ثنائية بشكل عام طيلة المباراة، و2 من أصل 4 التحامات هوائية، والأهم أنه لم يرتكب أي أخطاء طيلة المباراة.

على الصعيد الهجومي، أشعل حكيمي الجبهة اليمنى بالأخص في الشوط الثاني، صوب كرة خطيرة للغاية على المرمى في الدقيقة 65، نجح في المرور مرة من أصل 4 محاولات وأرسل عرضيتين خطيرتين، لمس الكرة 75 مرة ومررها 36 مرة منها 31 صحيحة بنسبة 86% كما بلغت نسبة الهدف المتوقع له (0.2%).

نظرة إلى الخارطة الحرارية التي تعبر عن تحركات أشرف حكيمي في المباراة ستخبرك أيضًا أن ما قدمه "أفضل ظهير أيمن في العالم" حاليًا لم يكن بالشيء السهل.

حينما تكون في مباراة بحجم مباراة كرواتيا بكأس العالم، فإنك تحتاج إلى لاعبين جيدين للغاية في كل مركز، وحينما نتحدث عن أفضل الأظهرة اليمنى في العالم، فلا يمكن أن نغفل ما يفعله حكيمي مع باريس سان جيرمان، والأهم أنه لا يتخاذل أبدًا عن تقديمه مع منتخب بلاده.