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"لا نفهم الثقافة هناك" .. كلوب يدافع عن ثورة السعودية الكروية

أحمد رفعت
Jurgen Klopp Liverpool 2023-24Getty
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المدرب الآلماني يُعلق على رحيل نجومه إلى دوري روشن السعودي

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علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول، على انتقال ثنائي فريقه البرازيلي فابينيو إلى الاتحاد والإنجليزي جوردان هندرسون إلى الاتفاق.

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وقال كلوب خلال تصريحات لموقع "سبورت 1" الألماني: "الوضع كان خاصًا بالنسبة لنا، انتهى عقد فيرمينو معنا وبالتالي فإنه فعل ما يشاء واتخذ قراره وهذا أمر جيد".

وأضاف: "عندما جلست مع هندرسون وفابينيو في مكتبي، وتحدثنا عن العروض، وقتها اكتشفت أنه ليس لدينا أي فرصة لاتخاذ إجراءات ضد ذلك".

المدرب الألماني واصل: "الظروف المالية استثنائية جدًا، وأعتقد أنه لا توجد حدود تقريبًا، وأي شخص يمكنه التوقيع كريستيانو رونالدو لم يعد له حدود بعد الآن".

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واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنه مع كل التصورات المختلفة لدينا، فالأكيد أننا لا نفهم الثقافة هناك بكل تفاصيلها حتى الآن".

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145275 الأصوات

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