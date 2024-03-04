"لا نحتاج للدعم" .. سفيان رحيمي يشكو رغم فوز العين أمام النصر!

نجم العين يثير الجدل بعد الفوز على النصر..

كشف المغربي سفيان رحيمي، نجم نادي العين الإماراتي، عن "سر" فوز فريقه على النصر السعودي، مساء اليوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا.

رحيمي سجل هدفًا؛ ليقود العين للفوز على النصر (1-0) بملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

واعترف النجم المغربي في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، بعد المباراة، أن الزعيم الإماراتي واجه تحديًا صعبًا للغاية أمام النصر؛ وذلك بغياب عددٍ من أبرز نجوم فريقه، في مقدمتهم الهداف التجولي لابا كودجو.

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وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات.. شدد سفيان رحيمي، على أن العين فاز بـ"الشخصية"؛ حيث لا يحتاج إلى أي دعم، من أجل تحقيق الانتصارات داخل أرضية الملعب؛ في تلميحات ربما إلى الحكم، خاصة أن اللاعب أكد في تصريحات أخرى مع شبكة قنوات "الكأس القطرية"، على أن الحكم اخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه.

وأعرب رحيمي، عن ثقته الكاملة في فوز فريقه في العاصمة السعودية الرياض، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب النصر؛ بشرط المحافظة على التركيز.